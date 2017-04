Grüne ziehen die Reißleine: Keine Koalition mit CDU und FDP

In einer eilig einberufenen Pressekonferenz platzte die Neuigkeit raus: Die Grünen schließen eine Koalition mit CDU und FDP aus. Das Drehbuch für die Wahlkampfregie schreibt momentan offenbar die nackte Existenzangst. Und die hat mit einer frischen Umfrage am Dienstag (25.04.2017) frisches Futter erhalten: Sie sieht die Grünen nur noch bei fünf Prozent.

Flucht nach vorn, alle Mann an Bord

Die Grünen reißen also das Ruder herum und trommeln die ganze Mannschaft auf Deck zusammen: Im Anschluss an die Fraktionssitzung am Dienstag traten alle Mitarbeiter vor die Presse. Spitzenkandidatin Sylvia Löhrmann gestand die Möglichkeit des Scheiterns offen ein: "Es kann sein, dass es auch unter fünf Prozent geht."

Kein Jamaika, kein Schwarz-Grün

Eine Woche vor der Wahl, am 07.05.2017, treffen sich die Gremien zum sogenannten Kleinen Parteitag in Bochum. Dann soll die Partei formal das beschließen, was Sylvia Löhrmann, Johannes Remmel und die beiden Parteivorsitzenden Sven Neumann und Mona Neubaur am Montag formulieren: Keine Zusammenarbeit mit der " marktradikalen FDP ".

Damit ist eine mögliche Jamaika-Koalition aus CDU, FDP und Grünen ausgeschlossen. Und Sylvia Löhrmann schob hinterher: "Wir wollen nicht mit Herrn Laschet in eine Regierung." Damit wäre also auch Schwarz-Grün ausgeschlossen. Diese Option erscheint angesichts der Umfragen derzeit unrealistisch.

Somit bleiben als einzige Koalitionsoptionen für die Grünen eine Regierung mit der SPD oder mit SPD und Linken.

Radikale Wende soll Wechselwähler warnen

Das ist im Vergleich zu früheren Aussagen der Grünen eine radikale Wende. Zuvor hieß es immer, dass sie keine Koalition, außer mit der AfD , ausschließen wollen. Diese neue Linie soll auch eine Warnung an die Wähler sein: " Das müssen wir auch den Wechselwählern der SPD sagen, dass es sein kann, dass Herr Laschet neben Frau Kraft sitzt ", sagte Sylvia Löhrmann.

Flehender Appell an grüne Sympathisanten

Geradezu dringend wirkte der Appell an alle grünen Sympathisanten " in Kirchen, Gewerkschaften, Natur- und Umweltschutzverbänden ", ihre Zweitstimme der Partei zu geben, wenn sie grüne Politik wollten. Die Angst ist groß, dass frustrierte Wähler den Grünen einen Denkzettel verpassen wollen und übers Ziel hinausschießen.

Warum stürzen die Grünen ab?

Die Frage, warum die Umfragewerte - die immer nur Tendenzen seien, wie die Partei betont - kontinuierlich sinken, stellt die Grünen selbst vor ein Rätsel. " Ende Januar waren wir noch zweistellig ", sagt Löhrmann. Man habe keine landespolitische Entscheidung in NRW für den Rückgang identifizieren können. Einzig die Nominierung von Martin Schulz als SPD-Kanzlerkandidat kann die Partei als Ursache sehen.