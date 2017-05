Grüne bestreiten Hintertür für Jamaika-Bündnis

Welche Koalition wird Nordrhein-Westfalen nach der Wahl am kommenden Sonntag (14.05.2017) regieren? Ein Bündnis aus CDU , FDP und Grünen soll es definitiv nicht sein. Dies stellten die Grünen am Dienstag (09.05.2017) in Düsseldorf klar und reagierten damit auf anderslautende Medienberichte.

Wahlaufruf gegen Politik von CDU und FDP

Grüne lehnen Koalition mit CDU-Landeschef Armin Laschet (l.) und FDP-Chef Christian Lindner ab