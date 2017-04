Grünes Kernthema E-Mobilität soll Fahrt aufnehmen

Die grünen Spitzenkandidaten Sylvia Löhrmann und Johannes Remmel nehmen am Düsseldorfer Rheinufer in einem schnittigen E-Sportwagen Platz. Ein Bild für den Wahlkampf mit großer Symbolkraft: Vorfahrt für die Elektro-Mobilität. Der Flitzer schafft 200 in der Spitze - also Kilometer Reichweite. Danach muss er für sieben bis acht Stunden an die Steckdose. Die Spitzengeschwindigkeit liegt nach Angaben des Herstellers Classic E-Cars bei 170 km/h .

"Fahrverbote verhindern"

Viel zu langsam ist den Grünen der Ausbau der Elektro-Mobilität in NRW . Darum stellten sie am Montag (24.04.2017) ihr Konzept vor, das " drohende Fahrverbote in NRW verhindern soll, denn das wollen wir alle nicht ", sagte Sylvia Löhrmann. Es gehe auch darum, hier in NRW in die Forschung zu investieren und Arbeitsplätze zu schaffen, " damit der Fortschritt hier losfährt und nicht an uns vorbei."

Netzwerk soll Ausbau pushen

Die Grünen wollen ein Netzwerk mit dem Titel " E-Mob.Lab.NRW " schaffen, in dem Anwender, Forscher, Hersteller und Zulieferer miteinander in Kontakt kommen. Das Land soll eine Vorbild-Funktion übernehmen und die 2.000 zivilen Fahrzeuge des landeseigenen Fuhrparks auf E-Mobilität umstellen. Und alle öffentlichen Gebäude sollen mit Ladestationen versorgt werden.

Die Erfahrungen der " Elektro-Pioniere "

Hans Peter Scheene, Roland Schüren und Sylvia Löhrmann

Johannes Remmel begrüßte auch einige " Elektro-Pioniere " bei der Vorstellung des grünen Konzepts. Zu ihnen gehört der Unternehmer Hans Peter Scheene. Der Gebäudereinigungsmeister hat in seinem Betrieb acht Elektrofahrzeuge. " Damit fahren wir 100.000 Kilometer jährlich, sparen 11,4 Tonnen CO2 aber auch 14.000 Euro an Kosten im Vergleich zu Verbrennungsmotoren ", bilanziert Scheene.

Selbsthilfegruppe für passende E-Lieferwagen

Der Bäcker Roland Schüren, der seit 2011 auf Elektrofahrzeuge umgestiegen ist, beklagt, dass keine passenden Lieferfahrzeuge auf dem Markt sind. Darum hat er sich mit anderen Unternehmern zu einer " Selbsthilfegruppe " zusammengeschlossen.

Gemeinsam haben sie die Anforderungen an ein Fahrzeug formuliert und mit verbindlichen Kaufabsichten an verschiedene Hersteller verschickt. Denn der Umbau von vorhandenen Autos, so Schüren, würde am Ende die Anschaffungskosten verdreifachen.

Stand: 24.04.2017, 16:42