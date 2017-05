Wird's wieder eng im Landtag?

Wer als Abgeordneter im Landtag Platz nehmen möchte, hat grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Entweder gewinnt man einen der 128 Wahlkreise in NRW, wird also von den Wählern per Erststimme direkt in den Landtag gewählt. Oder man versucht es über die Landeslisten der Parteien. Wer hier recht weit oben auf der Liste steht, hat ebenfalls gute Chancen auf ein Abgeordnetenmandat - vorausgesetzt, seine Partei erhält bei der Wahl über fünf Prozent der Zweitstimmen, kommt also über die Fünf-Prozent-Hürde.

Sitzverteilung nach Zweitstimmenanteil

Das Land NRW ist in 128 Wahlkreise aufgeteilt

Dieser so genannte Zweitstimmenanteil bestimmt auch die Verteilung der Sitze im Parlament insgesamt, also welcher Partei wie viele Sitze zustehen. Der Landtag verfügt normalerweise über 181 Sitze. Wie viele davon an welche Parteien gehen, wird nach dem Sainte-Lague/Schepers-Verfahren berechnet. Steht die Anzahl fest, erhalten zuerst die 128 Wahlkreisgewinner ihren Platz im Landtag.

Erst Wahlkreiskandidaten, dann Landesliste

Die restlichen Plätze, die einer Partei nach Zweitstimmenanteil zustehen, gehen dann an die Kandidaten, die auf der Landesliste ihrer Partei stehen - und zwar in der Reihenfolge auf dieser Liste. Wer hier auf welchem Platz steht, wird vor der Wahl von den Parteien auf Parteitagen bestimmt. Oft wird der Spitzenkandidat einer Partei auf den ersten Platz gesetzt, um ihm oder ihr sicher einen Platz im Landtag zu verschaffen, wenn die Partei die Fünf-Prozent-Hürde schafft.

Bis zu welchem Platz die Landesliste "zieht", also Kandidaten in den Landtag einziehen können, hängt davon ab, wie viele Sitze die Partei noch besetzen kann, wenn man von den ihr zustehenden Sitzen diejenigen für die Direktkandidaten abzieht.

Überhang- und Ausgleichsmandate

2012 musste mehr Platz im Plenarsaal geschaffen werden

Kann eine Partei mehr Direktmandate gewinnen, als ihr eigentlich Sitze nach dem Zweitstimmenergebnis zustehen, dürfen dennoch alle Kandidaten in den Landtag einziehen. Bei den zusätzlichen Sitzen spricht man dann von Überhangmandaten. Da die Sitzverteilung im Landtag aber dem Zweitstimmenanteil entsprechen muss, erhalten die anderen Parteien so viele Mandate hinzu, bis das Verhältnis der Sitze wieder dem Zweitstimmenanteil entspricht. Diese zusätzlichen Mandate der übrigen Parteien werden als Ausgleichsmandate bezeichnet.

Viele Wahlkreise in NRW führen zu großem Landtag

In NRW ist der Anteil der Direktkandidaten an der Gesamtzahl der Abgeordneten relativ hoch. 128 der 181 Sitze werden im Wahlkreis direkt bestimmt, also 70,7 Prozent aller Sitze. Da diese im Verhältnis vielen Wahlkreise in der Regel nur an Kandidaten von CDU und SPD gehen, gewinnt die stärkste dieser Parteien oft mehr Wahlkreise, als sie nach Zweitstimmenanteil eigentlich bekäme.