Grüne wollen Lehrer besser bezahlen

Sylvia Löhrmann, NRW-Schulministerin, derzeit aber oft als grüne Spitzenkandidatin unterwegs, hat am Dienstag (14.02.2017) ihr Konzept "Ganztag Plus" vorgestellt. Ihr Ziel: eine flexible und hochwertige Nachmittagsbetreuung an allen Schulen.

600 Millionen Euro im Jahr

Das kostet natürlich Geld. Die Grünen rechnen mit bis zu 600 Millionen Euro im Jahr. Der Löwenanteil davon soll in Personal investiert werden. Jede Ganztagsgruppe an einer Grundschule soll einen Erzieher bekommen, den das Land bezahlt. Das alleine würde 450 Millionen Euro kosten. Weitere Vorschläge:

15.000 Euro soll jede Grundschule bekommen, die komplette Züge im gebundenen Ganztag anbietet. Gebundener Ganztag heißt: Die Kinder müssen nachmittags in der Schule bleiben, und bestimmte Lerninhalte werden in diese Zeit verlegt. Dieses Modell existiert bereits in NRW, ist aber eher selten.

Familien, die im Jahr weniger als 18.000 Euro brutto verdienen, sollen keine Beiträge für die Ganztagsbetreuung zahlen müssen. Eine Untergrenze beim Einkommen gibt es bislang nicht.

Es soll zeitlich flexible Angebote geben. Auch vor acht Uhr und nach 16 Uhr wäre dann eine Betreuung möglich. Kostenpunkt: 35 Millionen Euro.

38 Millionen Euro soll es schließlich für den Ganztag an weiterführenden Schulen geben. Damit sollen zusätzliche Lernzeiten oder Förderangebote bezahlt werden.

Höhere Besoldungsgruppe für neu eingestellte Lehrer

Die Grünen wollen auch Lehrer besser bezahlen. Neu eingestellte Lehrer an Grundschulen, Hauptschulen und Realschulen sollen grundsätzlich in die Besoldungsgruppe A13 statt A12 eingestuft werden. In Zahlen bedeutet das: 3.958,95 Euro monatlich statt 3.384,71 Euro. Das Land müsste dafür einen dreistelligen Millionenbetrag ausgeben.

Ob diese Projekte umgesetzt werden, ist freilich völlig offen - selbst wenn sich die Grünen nach der Wahl in ihrer Wunsch-Koalition mit der SPD wiederfänden. Der SPD nämlich ist es wichtiger, die Eltern finanziell zu entlasten.

Stand: 14.02.2017, 15:56