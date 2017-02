FDP enthüllt die neue Seriosität

Das " Boui Boui Bilk " in Düsseldorf bewirbt sich selbst als " Raum für Kunst, Kultur und Klamauk " – und ist für die NRW - FDP am Dienstag (07.02.2017) die erste Wahl, um ihre Plakate zur Landtagswahl zu präsentieren. Die Liberalen haben in einen großen Raum geladen, der genügend Platz für drei verhüllte Großflächenplakate bietet.

Um wen geht es bei der Kampagne?

Christian Lindner sagt, dies sei nun der offizielle Start der Wahlkampagne. " In diesen besonderen Zeiten geht es nicht um die FDP " – hinter dem ersten Plakat nestelt ein Liberaler an der Plane - " es geht erst recht nicht um mich " - die Plane beginnt raschelnd zu fallen - " es geht um unser Land " - das Plakat ist nun ganz enthüllt: Überraschenderweise zeigt es denjenigen, um den es angeblich gar nicht geht, nämlich Christian Lindner.

Ebenso Plakat Nummer zwei und drei. Christian Lindner mit Nachdruck redend, Christian Lindner sich seinen Mantel anziehend, Christian Lindner vor einem großen Auditorium: Keine Frage, wer das Zugpferd für die NRW-Liberalen im Wahlkampf ist.

Das Wahlziel der FDP

Die FDP, deren Corporate Design auf die lautesten und knalligsten Farben in der Parteienlandschaft setzt, kontrastiert die bonbonbunten Schriftzüge der Plakate mit Schwarz-Weiß-Aufnahmen ihres Spitzenkandidaten. FDP-Generalsekretär Johannes Vogel erklärt, die Wahl von Schwarz-Weiß-Fotos " ist ein Zeichen von Ernsthaftigkeit und Seriosität “. Man habe bewusst auf eine Inszenierung verzichtet und alle Aufnahmen während realer Termine in der letzten Woche gemacht.

Ab Anfang April sollen die Plakate aufgestellt werden und die FDP bei ihrem Wahlziel unterstützen, "stärker als die Grünen und dritte Kraft in NRW zu werden" , wie Lindner es formuliert.

