FDP-Chef Lindner will Mitgliederentscheid über Koalition

Nach der Landtagswahl am 14. Mai will FDP-Chef Christian Lindner einen Mitgliederentscheid über einen eintritt in eine mögliche Landesregierung vorschlagen, sagte er der "Neuen Westfälischen" am Dienstag (25.04.2017).

Die rund 15.000 FDP-Mitglieder in NRW sollen nach der Wahl und nach eventuellen Koalitionsverhandlungen über den ausgehandelten Vertrag entscheiden. "Sie haben dann das letzte Wort über den Eintritt in ein Regierungsbündnis", bestätigte Lindner der dpa.

Allerdings hatte Lindner einer Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP schon eine Absage erteilt.

Stand: 25.04.2017, 13:32