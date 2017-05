NRW-FDP setzt sich von der CDU ab

Anderthalb Wochen vor der Landtagswahl in NRW am 14. Mai präsentiert die FDP am Donnerstag (04.05.) ihr Konzept zur Inneren Sicherheit. Interessanterweise verbanden der Spitzenkandidat Christian Lindner und sein Fraktions-Vize Joachim Stamp die Präsentation mit einer deutlichen Kritik an der CDU .

CDU im Fokus statt Rot-Grün

"Die CDU ist kein glaubwürdiger Anwalt für mehr Sicherheit" , sagte Lindner und warf den Christdemokraten "ein Versagen in der Flüchtlingspolitik im Bund vor" , wovon sie nun durch eine Leitkulturdebatte ablenken wollten. Lindner ist sich sicher, dass der CDU das neue FDP-Konzept gar nicht gefallen wird, "denn im Bund regiert ja ein CDU-Innenminister."

Ein Konzept gegen die CDU - das scheint Lindner besonders wichtig. Was diesmal gänzlich fehlte, war die ansonsten wortgewaltige Kritik an Rot-Grün.

Das zweistufige FDP-Konzept

Konkret wollen die Liberalen die Innere Sicherheit durch zwei Maßnahmen gestalten: durch ein Sofortprogramm und eine Enquete-Kommission. An ihr sollen sich nach der Wahl Regierung und Opposition beteiligen und die grundlegende Sicherheitsstruktur in NRW überprüfen.