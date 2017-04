Was ist deine #ersteWahl?

"Wen soll ich wählen? Welche Partei passt am besten zu mir? Und wie finde ich das heraus?" - Fragen, die sich die 20-jährige Jana aus Aachen und der 18 Jahre alte Phillip aus Bonn stellen. Denn: Die beiden dürfen zum ersten Mal bei der Landtagswahl in NRW wählen - haben aber noch keine Ahnung, wen. Wie geht das überhaupt, sich richtig über Parteien informieren?

Vier Tage lang Politik-Challenges bestehen

Dabei sind Jana und Phillip nicht desinteressiert an Politik - doch bisher hatten sie nicht wirklich den richtigen Zugang dazu, das Thema wirkte oft "viel zu abstrakt und groß, um es richtig zu verstehen". Bei #ersteWahl sind wir hautnah dabei, wie sich die zwei Jungwähler entscheiden. Dafür lassen wir sie einziehen in den WDR-Snapchat und Instagram-Account (18. bis 21. April 2017) und sie erzählen uns ihre Sicht auf die bevorstehende Landtagswahl.

Aber nicht einfach so: Während ihres Einsatzes bekommen Jana und Philipp kleine Aufgaben von uns gestellt, die helfen sollen, den Parteiprogramm-Dschungel zu verstehen. #ersteWahl zeigt so Einblicke in die Welt von zwei Jungwählern in NRW, wie sie Landespolitik begegnen und in ihrem Alltag erleben.

Die Protagonisten: Jana und Phillip

Und das sind unsere Erstwähler: Phillip Bobimski ist 18 Jahre alt und hat im Moment vor allem eins im Kopf: Schule. In wenigen Wochen macht er sein Abi, muss deshalb lernen, lernen, lernen. Für sein Hobby Badminton bleibt da nur wenig Zeit.

Jana Chudobova, 20, geht es da schon besser: Sie hat ihr Abi schon in der Tasche, kommt gerade von einer langen Südamerika-Reise zurück. Im Herbst will sie anfangen zu studieren - am liebsten Medizin.

Jeden Tag bei #ersteWahl live dabei sein

Alle Einblicke unserer Protagonisten kann man live vom 18. bis zum 21. April 2017 via Snapchat und Instagram-Stories erleben. Um die Geschichten zeitgleich zu verfolgen, ist eine Anmeldung in der Snapchat-App sowie bei Instagram notwendig. Den WDR-Snapchat-Account findet man unter @wdr.de und in der App Instagram unter dem Nutzernamen @WDR.