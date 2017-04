Wahlsiegerin will Laschet helfen

Vorbild für NRW? CDU-Wahlsiegerin Annegret Kramp-Karrenbauer an der Saar

Laschet bekam Unterstützung von Unionspolitikern auch aus anderen Bundesländern: Aus der NRW-CDU habe auch sie im Wahlkampf viel Hilfe erhalten, sagte Annegret Kramp-Karrenbauer, die bei der ersten Landtagswahl des Jahres zur Ministerpräsidentin im Saarland wiedergewählt wurde. Sie bezeichnete NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) als " Sicherheitsrisiko ". Laschet griff Jäger an, die ihm unterstellten NRW-Sicherheitsbehörden hätten im Fall Amri versagt.

Ähnlich wie die Saar-CDU wollen die Christdemokraten in NRW mit einer intensiven Mobilisierung im Schlussspurt gegen die SPD punkten. Man habe den Sozialdemokraten " vor den Werkstoren den Rang abgelaufen ", sagte Kramp-Karrenbauer. Man habe sich nicht vom "Schulz-Hype" entmutigen lassen. " Vergesst die Umfragen ", appellierte sie an die NRW-Basis. Auch die CDU in Nordrhein-Westfalen habe auch das " Annegret-Gen ", sagte Laschet.

Von der Leyen: Rot-grünes Versprechen "hohl"

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen griff Rot-Grün in NRW an. Das große Versprechen " Kein Kind zurücklassen " wirke angesichts von Unterrichtsausfall und schlechter Kita-Versorgung " hohl ". In NRW steige die Kinderarmut " besorgniserregend an ". Die " präventive Schuldenpolitik " von Rot-Grün sei gescheitert, sagte die CDU-Politikerin.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ( CSU ) sprach erneut das Sicherheitsthema an. Alle anderen Bundesländer seien bei der Aufklärung von Kriminalität besser als NRW. Auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier kritisierte die hohen Zahlen etwa bei Wohnungseinbrüchen in NRW. Er könne nicht verstehen, warum Nordrhein-Westfalen die Schleierfahndung nicht eingeführt habe. Innere Sicherheit - dieses Thema soll offensichtlich die Wahl zugunsten der CDU entscheiden.

