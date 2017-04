Prominentes Mitglied für Laschets Sicherheitsteam

"Grundsätzlich theoretisch bereit"

Neumann ist seit 2008 Direktor des "International Centre for the Study of Radicalisation" am King's College London. Der 42-Jährige sagte am Freitag, er halte es für eine gute Idee, dass die CDU die Sicherheit in NRW strategisch neu aufstellen wolle. Er freue sich auf die Mitarbeit.

Dass er bei einem CDU-Wahlsieg Innenminister werden könnte, schloss Neumann nicht aus. "Grundsätzlich theoretisch bin ich bereit, Verantwortung zu übernehmen" , sagte er.

Die Sicherheitskommission soll es nur geben, wenn die CDU nach der Landtagswahl den Regierungschef stellt, machte Laschet klar. Sie solle an die Staatskanzlei angedockt werden. In der kommenden Woche will Laschet weitere Mitglieder vorstellen.

Zehn Punkte für mehr Sicherheit

Am Freitag präsentierte der CDU-Spitzenkandidat derweil einen Zehn-Punkte-Plan für mehr Sicherheit:



Schleierfahndung ermöglichen

Automatisierte Kennzeichenerfassung bei der Fahndung nach flüchtigen Kriminellen oder Tatverdächtigen

Mehr polizeiliche Videoüberwachung

Einsatz von Störsendern, um bei extremer Gefahrenlage den Mobilfunk unterbrechen zu können

Flächendeckender Einsatz von Predictive Policing - vorausschauende Kriminalitäts-Bekämpfung mit Computeranalysen von Gefahrenschwerpunkten

- vorausschauende Kriminalitäts-Bekämpfung mit Computeranalysen von Gefahrenschwerpunkten Online-Durchsuchung ermöglichen

Überwachung von Telekommunikation und Bankdaten zur Gefahrenabwehr

Einsatz elektronischer Fußfesseln bei islamistischen Gefährdern

Längere Dauer des Unterbringungsgewahrsams

Verfassungsschutz stärken