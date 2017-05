Hannelore Kraft stellt sich Hörerfragen

Was denken Sie über unsere Ministerpräsidentin? Haben Sie Fragen, wollen Sie mit ihr vor der Landtagswahl über ein für Sie wichtiges Thema reden?

Am 3. Mai stellt sich Hannelore Kraft den Fragen der WDR -Hörer, live ab 17:05 Uhr in unserer Sendung Westblick.

Wollen Sie mitmachen? Dann rufen Sie uns an unter 0221 – 56789 555. Sie können Ihre Frage auch gern per Mail an westblick@wdr.de schicken oder ins Gästebuch auf dieser Seite schreiben.