"Politik muss Arbeit schaffen"

WDR 5: Was heißt das, was Sie sagen, für die handelnden Politiker in Nordrhein-Westfalen? Wenn man etwas gegen Armut tun will, wo muss man ansetzen?

Entscheidendes Mittel gegen Armut: Arbeit

Schröder: Ich sehe Armut gerne sehr vielfältig. Es geht ja auch um soziale Beziehungen. Es geht auch um Zugang zu Bildung. Es geht auch darum, einen Arbeitsplatz zu haben, was ja auch eine wichtige Plattform ist, um soziale Beziehungen aufzubauen. Das heißt, es ist wichtig, Arbeit zu schaffen, viele Personen in Arbeit zu bringen, auch Alleinerziehenden zu ermöglichen, Beruf und Familie zusammenzubringen. Das heißt, dass wir in großem Maße Ganztagsbetreuung brauchen, am besten schon für kleine Kinder, damit die keine Startchancen-Nachteile haben, sondern gut vorbereitet in die Schule gehen können. Das gilt auch für Kinder aus Migrationsfamilien.

WDR 5: Infratest dimap hat im Auftrag des WDR zum Thementag "Soziale Gerechtigkeit" in NRW eine Umfrage gemacht mit folgendem Ergebnis: Wenn es um Löhne, Verteilung und Wohnen geht, sieht eine Mehrheit Ungerechtigkeiten. Allerdings sagen 58 Prozent der Menschen in NRW, dass es im Land eher gerecht zugeht. Verstehen Sie das?

Schröder: Wir haben selbst Untersuchungen dazu gemacht, es gibt auch andere Untersuchungen, den Armut- und Reichtumsbericht. Die Untersuchungen zeigen, dass die Ungleichheit in Betonung auf das Einkommen von der Bevölkerung stark überschätzt wird. Auch bei der Entwicklung von Einkommensarmut, sagt eine große Mehrheit, dass wir da einen starken Anstieg hätten. Aber wir haben eigentlich in den letzten zehn Jahren, nach einer Anstiegsphase, eine relativ konstante Quote. Wahrnehmung und Wirklichkeit gehen da durchaus etwas auseinander. Aber wir sehen auch in den Bevölkerungsumfragen, dass die eigene Person, die eigene Lage, eigentlich positiv eingeschätzt wird. Auch die Lebenszufriedenheit ist insgesamt gestiegen. Vor allem der Anteil der sehr Unzufriedenen ist in den letzten Jahren gesunken.

Die Fragen stellte Judith Schulte-Loh im WDR 5 Morgenecho vom 26.04.2017. Für eine bessere Rezeption weicht die schriftliche Fassung des Interviews an einigen Stellen vom gesendeten Interview ab. Die intendierte Ausrichtung der Fragen und Antworten bleibt dabei unberührt.