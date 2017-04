Kein Rückhalt für die NRW-AfD

Realpolitik oder Fundamental-Opposition - die Partei müsse sich entscheiden. Das hatte Parteichefin Frauke Petry im Vorfeld des Kölner Parteitages gesagt. Die Delegierten in Köln sind am Samstag (22.04.2017) anderer Meinung. Petrys Antrag für eine realpolitische Ausrichtung wird gar nicht erst auf die Tagesordnung genommen.

Pretzell wirbt vergeblich für Petrys Strategie

Niederlage auch für NRW-Landeschef Pretzell

Die Niederlage der Parteichefin ist auch eine Niederlage für NRW -Landeschef Marcus Pretzell. Der Ehemann Petrys hatte in seiner Rede noch einmal ausdrücklich für die vorgeschlagene kompromissbereite Linie geworben.

Sein Landesverband, so Pretzell, wolle nicht warten, "bis wir 51 Prozent der Stimmen haben" . "Wir wollen Verantwortung übernehmen, das Land verändern." Nicht 2017, stellt Pretzell klar, aber 2022 - bei der übernächsten Landtagswahl.

Wahlwerbespot zeigt trostlose Fassaden

Wie sich die NRW-AfD das vorstellt, ist in einem Wahlwerbespot für die Landtagswahl zu sehen, der in Köln zum ersten Mal öffentlich gezeigt wird. Man sieht Pretzell an trostlosen, verrammelten Fassaden vorbeigehen. Er erinnert an die Kölner Silvesternacht und sagt, viele Menschen würden ihr Land nicht mehr wiedererkennen.

Guido Reil taucht in dem Spot auf, der Ex- SPD -Mann aus Essen, der das Gesicht der AfD im Ruhrgebiet sein soll. "Für unsere eigenen Leute war nie Geld da, ist das sozial gerecht?" , fragt er in die Kamera. Und dann verspricht Pretzell, dass alles anders werde, wenn die AfD am Steuer säße.

Unterstützung für Wahlkämpfer sieht anders aus

Der Spot bekommt freundlichen Applaus. Aber Begeisterung löst der Auftritt des Spitzenkandidaten aus NRW nicht aus. Pretzell ist umstritten. Ihm und seiner Frau werfen Kritiker vor, die Partei dominieren zu wollen. Breite Unterstützung für einen Wahlkämpfer sieht anders aus.

Am deutlichsten widerspricht ihm später Jörg Meuthen. Der Co-Parteivorsitzende und Petry-Konkurrent hält eine Rede, die die Delegierten buchstäblich von den Stühlen reißt.

Jörg Meuthen schürt die Angst vor dem Fremden

Seine Rede wird bejubelt: Jörg Meuthen

Er schürt die Angst vor dem Fremden, vor Islamisierung und dem Abschaffen alles Deutschen. "Wir sind die, die Deutschland nicht abschaffen wollen" , sagt Meuthen. Im Gegensatz zu allen anderen Parteien, die genau das wollten, so meint es Meuthen. "Mit diesen Figuren " könne man nicht koalieren, ruft er.

Gewaltiger Jubel brandet durch den Saal. Petry starrt in ihr Smartphone. Die "Realpolitik" ist vom Tisch.