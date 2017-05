NRW-AfD auf dem Weg in die Doppel-Opposition

Guido Reil

Inzwischen hört man aber auch andere Töne von ihm. Pretzells Geheimwaffe im Ruhrgebiet schwächelt. Viele in der AfD-Basis sehen Reil kritisch, seine Arbeitnehmervereinigung in der Partei muss sich interner Konkurrenz erwehren. Unter Polizeischutz nahm er an einer Mai-Kundgebung teil - und erregte damit Aufsehen in der Partei.

Dem Rechercheportal "Correctiv" sagte er, er sei am Maifeiertag " nervlich am Ende " gewesen. Das Portal spricht von einer zunehmenden Isolierung Reils. Für die Pläne, im Ruhrgebiet zu punkten, ist das natürlich Gift.

Stabile Umfragewerte trotz Streits

Insofern geht die AfD angeschlagen auf die Zielgeraden des Wahlkampfs. Zwar sind die Umfragen stabil, die Partei wird wohl sicher in den neuen Landtag einziehen: Große Streits und inhaltliche Widersprüche konnten der AfD bisher nichts anhaben, sie pendelt seit Monaten sieben und zehn Prozent. Es zeigt sich jedoch, dass es nach der Wahl mit hoher Wahrscheinlichkeit neue Probleme geben wird. Zumindest für die bisherigen Protagonisten.