AfD sagt Mai-Kundgebung in Düsseldorf ab

Am letzten Wochenende (22./23.04.2016) hatten mehr als 10.000 Menschen in Köln überwiegend friedlich gegen den Bundesparteitag der AfD in der Innenstadt demonstriert. Bei den Blockade-Aktionen war es zu kleineren Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen, zwei Polizisten wurden dabei verletzt. Die Wiederholung eines solchen Szenarios wolle die AfD nicht riskieren, teilte sie am Dienstag (25.04.2017) mit.