Vertauschte Rollen im neuen Landtag

Sylvia Löhrmann legt Mandat nieder

In dieser Landtags-Woche steht auch noch ein Abschied an - bevor die Abgeordneten bis September in die Parlamentsferien entschwinden. Die langjährige Grünen-Fraktionsvorsitzende und Ex-Schulministerin Sylvia Löhrmann hält am Mittwoch ihre letzte Rede im Parlament. Am 14. Juli legt sie nach Angaben der Grünen-Fraktion ihr Mandat nieder.