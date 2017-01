Landtag diskutiert über No-Go-Areas

Die CDU im NRW -Landtag hat die rot-grüne Regierung aufgefordert, mehr gegen die Ausbreitung sogenannter No-Go-Areas zu unternehmen. " NRW-Innenminister Jäger will nicht wahrhaben, dass es in Nordrhein-Westfalen No-Go-Areas oder rechtsfreie Räume gibt, in denen kriminelle Familienclans das staatliche Gewaltmonopol unter sich aufteilen ", sagte CDU-Innenexperte Gregor Golland am Freitag (27.01.2017) im Landtag.