Fußball-Randale und eine zu früh verschickte Mail

Laschet als " empörungspolitischer Sprecher der CDU "

Das zeige, wie die Landesregierung mit Anträgen und Fragen von Abgeordneten umgehe, kritisiert Laschet lautstark. Das Innenministerium sei nicht mehr mit der Inneren Sicherheit, sondern mit der Verteidigung des Ministers befasst. Die SPD -Fraktion betitelte Laschet umgehend als "neuen empörungspolitischen Sprecher der CDU " .

Jäger verteidigt eigenen Redenentwurf

Danach gleitet die Debatte ab in "Vorhersehbares" : Für Hans-Willi Körfges von der SPD war Laschets Aufregung über die Mail-Panne "sehr vorhersehbar" . Für Innenminister Jäger waren es die aktuellen Redebeiträge der Opposition. Deswegen habe er seine Rede am Mittwochabend bereits so verfassen können.

Fußball-Randale wurde (fast) zur Nebensache