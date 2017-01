Fall Amri: Kraft nennt Kritik an Jäger maßlos

Hannelore Kraft ist erkältet, ihre Stimme rau. Aber dieser Auftritt am Mittwoch (25.01.2017) im Landtag ist wichtig für die Ministerpräsidentin. Kraft redet über den Terrorangriff in Berlin, über den Attentäter Anis Amri, das Leid der Opfer und über die Versäumnisse der Sicherheitsbehörden. Es ist der Auftakt einer emotionalen, verbissenen Debatte. Es geht um juristische Details, es geht um Schuld, es geht um Wahlkampf.

Ein Sonderbeauftragter soll für Ruhe sorgen