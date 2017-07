Schwarz-Gelb ernennt neue Regierungspräsidenten

Die neue schwarz-gelbe Landesregierung setzt drei neue Regierungspräsidenten ein. Wie die Staatskanzlei am Dienstag (11.07.2017) in Düsseldorf mitteilte, wurden bei der Kabinettssitzung neue Chefs für die Bezirksregierungen in Arnsberg, Düsseldorf und Münster ernannt.

Hans-Josef Vogel ( CDU ) wird Regierungspräsident in Arnsberg. Birgitta Radermacher (CDU) übernimmt das Amt in Düsseldorf und Dorothee Feller (CDU) wird Regierungspräsidentin in Münster. Amtsantritt ist jeweils der 1. September 2017. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) dankte den bisherigen Behördenleitern Diana Ewert (Arnsberg), Reinhard Klenke (Münster) und Annemarie Lütkes (Düsseldorf).

Die Regierungspräsidentin von Detmold, Marianne Thomann-Stahl ( FDP ) und die Regierungspräsidentin von Köln, Gisela Walsken ( SPD ), werden ihr Amt weiterführen. Die Bezirksregierungen sind die staatlichen Mittelinstanzen der allgemeinen Landesverwaltung in NRW.

