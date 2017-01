NRW setzt Kooperation mit Ditib fort

Eine Sprecherin des Integrationsministeriums erklärte am Mittwoch (11.01.2017) nach einem Treffen in Düsseldorf, die Regierung sehe die Ditib weiter als ihren Partner, habe aber ihre Sorgen und Erwartungen deutlich formuliert. Im Mittelpunkt des Treffens standen Berichte, denen zufolge Ditib-Imame angebliche Anhänger des Predigers Fethullah Gülen bespitzelt und Informationen an die türkische Regierung weitergegeben haben sollen.