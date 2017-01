Neujahrsansprache: Kraft fordert mehr Respekt

Auch die rund sechs Millionen ehrenamtlich Tätigen in NRW finden Erwähnung in Krafts Ansprache: "Unsere Ehrenamtlichen machen das Leben Vieler besser. Dadurch wird unser Land stärker. Hier bei uns, kann man sich aufeinander verlassen."

Allen Grund für Zuversicht

Ihr Fazit: " Das alles, was wir gemeinsam in sieben Jahrzehnten hier in Nordrhein-Westfalen demokratisch aufgebaut und gestaltet haben, das soll und wird auch weiter die Stärke unseres Landes bleiben. Deshalb haben wir allen Grund, zuversichtlich nach vorne zu schauen. "

Stand: 01.01.2017, 12:00