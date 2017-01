Kraft: "Ich wusste schon länger von Gabriels Verzicht"

Für die Opposition in Düsseldorf ist der Rückzug Sigmar Gabriels als Kanzlerkandidat auch eine Niederlage für Hannelore Kraft. Schließlich habe sich die Ministerpräsidentin für Gabriel eingesetzt. Kraft gehöre "nicht zum Entscheidungszentrum der SPD " , sagte der FDP -Bundes- und Landesvorsitzende Christian Lindner am Mittwoch (25.01.2017) in Düsseldorf.