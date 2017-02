NRW -Ministerpräsidentin Hannelore Kraft ( SPD ) will stärker in Gesundheitsvorsorge für Kinder investieren. " Wir müssen am Anfang des Lebens mehr richtig machen, damit wir hinterher weniger reparieren müssen ", sagte sie am Samstag in Essen. Sie äußerte sich beim dritten Ruhrgebietskongress zur Kinder- und Jugendgesundheit.

Eine "Brücke zu den Eltern" bauen

Die Regierungschefin befürwortete beispielsweise im Kita -Bereich den Umbau von Familien- zu Gesundheitszentren. Außerdem sei es nötig, stärker eine " Brücke zu den Eltern " zu bauen, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Schließlich sollten " alle Kinder eine Chance auf ein gutes Aufwachsen " bekommen.

An dem Kongress nahmen rund 200 Teilnehmer von regionalen Institutionen aus den Bereichen Gesundheitsversorgung, Bildungswesen, Jugendhilfe und Wohlfahrt teil. Sie diskutierten, wie künftig eine lokal vernetzte und sozial eingebettete Gesundheitsförderung und -versorgung von Kindern und Jugendlichen aussehen könnte.

Stand: 04.02.2017, 14:46