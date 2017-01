NPD-Urteil: Ein niederschmetterndes Ergebnis

Das Urteil aus Karlsruhe mag juristisch korrekt sein - politisch ist es grundfalsch. Eine Partei, die nachweislich in der Tradition der NSDAP steht, muss in Deutschland verboten werden können. Wenn unsere Gesetze das nicht hergeben, dann müssen sie geändert werden.

Laut Urteil der Karlsruher Richter ist die NPD "verfassungsfeindlich" und "wesensverwandt mit dem Nationalsozialismus" . Es fehle aber derzeit an konkreten Anhaltspunkten, so die Richter, "die es möglich erscheinen lassen, dass ihr Handeln zum Erfolg führt" . Was soll das heißen? Nur erfolgreiche Nazis sind echte Nazis? Verlierertypen erledigen sich selbst, sie müssen nicht verboten werden?