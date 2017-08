U3-Betreuung: Verschuldete Städte mit Problemen

Nach den Daten des NRW -Familienministeriums gibt es beispielweise in Wuppertal nur einen einzigen 25-Stunden-Platz. Bei einer Erhebung des Deutschen Jugendinstitutes und der TU Dortmund von 2014, gaben allerdings fast ein Drittel der befragten Eltern in Wuppertal an, dass sie lediglich eine Betreuung bis maximal 20 Stunden pro Woche benötigen. Nicht wenige Eltern bezahlen mitunter also den Preis für einen Platz in der Ganztagesbetreuung, obwohl sie Ihr Kind früher abholen.