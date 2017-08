Familienminister will flexible Kinderbetreuung

Pilotprojekt in Essen funktioniert

Wie das in der Praxis funktionieren kann, zeigt ein Beispiel aus dem Ruhrgebiet. Dort bietet der Kita Zweckverband im Bistum Essen "bedarfsgerechte Öffnungszeiten " an. Morgens geht es um 6.00 Uhr los, abends ist um 20.30 Uhr Schluss. Und auf Wunsch ist auch eine Betreuung am Samstag sowie nachts möglich. "Wir als Kirche nehmen die veränderten gesellschaftlichen Lebensrealitäten der Menschen im Ruhrbistum wahr. Dazu gehört, dass im Ruhrgebiet beide Elternteile finanziell darauf angewiesen sind, berufstätig zu sein", sagt Verbandssprecherin Birgit Hölker-Schüttler.