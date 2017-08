286 Millionen Euro für neue Kita-Plätze in NRW

Das Land NRW will zusammen mit dem Bund in den kommenden Jahren 286 Millionen Euro für zusätzliche Kita-Plätze zur Verfügung stellen. Das teilte das Familienministerium am Montag (21.08.2017) mit. Der Bund stellt demnach 243 Millionen Euro zur Verfügung, das Land beteiligt sich mit knapp 43 Millionen Euro.

Förderhöchstbeträge für Neubauten angehoben