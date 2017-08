Misshandelte Kinder: NRW will ärztliche Schweigepflicht lockern

Burkhard Frase in seiner Praxis

Doch es ist nicht so einfach, Doctor-Hopping zu verhindern. Kinderärzte wie Frase unterliegen der Schweigepflicht. Was Patienten ihnen anvertrauen, dürfen sie nicht an Dritte weitertragen - auch nicht an andere Ärzte. Wollen sie das machen, brauchen sie das Einverständnis des Patienten - in diesem Fall der Eltern.