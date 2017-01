NRW-SPD setzte lange auf Gabriel

Die SPD hatte wohl keine andere Wahl

Jetzt kommt es also doch anders. Für die NRW-SPD ist das nicht optimal gelaufen. Vermutlich aber gab es keine andere Wahl. Die Umfragewerte Gabriels waren unterirdisch, die Chancen für Schulz einfach besser. Am Abend werden sich die Beteiligten in Berlin dazu erklären, auch Kraft.

Lindner fürchtet um die Stabilität Deutschlands

Die Reaktionen bisher fallen unterschiedlich aus. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach aus NRW sieht in Gabriels Entscheidung ein klares Signal gegen eine weitere große Koalition: "Mit Martin Schulz haben wir in dieser Zeit bessere Chancen" , sagte er dem WDR. "Wir wollen einen Neuanfang."

Nach Ansicht der stellvertretenden NRW-Ministerpräsidentin Sylvia Löhrmann (Grüne) steht Schulz vor einer schweren Aufgabe.