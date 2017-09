NRW-Kabinett beschließt in Berlin den Nachtragsetat

Die Kindertagesstätten in NRW sollen vom Land eine Finanzspritze von 500 Millionen Euro erhalten. Das hat das Landeskabinett zusammen mit dem Nachtragshaushalt 2017 am Dienstag (05.09.2017) in Berlin beschlossen.

Mit dem Geld solle die drohende Schließung von Kitas abgewendet werden, teilte Familienminister Joachim Stamp ( FDP ) im Anschluss an die Kabinettssitzung mit. Ziel der Landesregierung sei es, dass das Gesetz noch 2017 in Kraft tritt, um den Kitas die Landesmittel für die Kindergartenjahre 2017/18 und 2018/19 zur Verfügung stellen zu können.

" Das Kitaträger-Rettungsprogramm ist nur ein erster Schritt ", betonte Stamp. Die geplante Reform des Kinderbildungsgesetzes solle für " eine dauerhaft auskömmliche Finanzierung der Kitas sorgen ".

Nachtragshaushalt sieht 1,55 Milliarden Euro Neuverschuldung vor

Mit dem Nachtragshaushalt will die neue Landesregierung 1,55 Milliarden Euro neue Schulden im laufenden Jahr machen. Neben der Finanzspritze für die Kitas soll das Geld die Innere Sicherheit stärken und Investitionen in Kliniken ermöglichen.

Konkret will die Landesregierung unter anderem zusätzliche 1,5 Millionen Euro für mehr Polizisten zur Verfügung stellen, in dem in 118 neue Stellen bei der Terrorbekämpfung investiert wird. Zudem sollen Investitionnen im Bereich der Krankenhäuser pro Jahr mit 250 Millionen Euro mehr als geplant finanziert werden, an denen die Kommunen mit 100 Millionen Euro beteiligt sind.

Nun muss der Landtag über die Kabinettsbeschlüsse abstimmen. Der Nachtragsetat 2017 soll nach den Vorstellungen der Landesregierung bis Mitte November verabschiedet sein.

Entlastungen für Familien beim Hausbau angestrebt