Auch die Eltern sind ja gestresst, weil auch sie viel zu viel in der Digitalisierung sind oder sich etwa mit dem Beruf übernehmen. Dieser Stress überträgt sich aufs Kind.

WDR : Wie könnte eine Lösung aussehen?

Winterhoff: Die Entwicklung der emotionalen und sozialen Psyche der Kinder muss Aufgabe der Grundschule sein. Das geht nur am Gegenüber also am Lehrer. Nur über eine zuverlässige Bindung und Beziehung kann der Grundschüler Halt, Orientierung und Sicherheit finden.

"Grundkenntnisse im Lesen, Schreiben oder Rechnen fehlen."

Auch schulische Grundfertigkeiten wie Lesen, Schreiben und Rechnen können nur über Üben erworben werden. Das geht nicht über Verstehen. Dringend muss die Niveauabsenkung beendet werden. Kinder brauchen eine angemessene Leistungsanforderung. Außerdem müssen Regeln, Abläufe und Strukturen klar und eindeutig sein und von allen Lehrern einheitlich umgesetzt werden. Auch das ist ein wichtiger Faktor, um dem Schüler Halt und Orientierung zu geben.

Ich würde mir zudem wünschen, dass es in einer Grundschule überhaupt keine digitalen Medien gibt.

WDR : Schwarz-Gelb möchte die offene Ganztagsschule ausbauen und qualitativ stärken, damit Eltern Familie und Beruf besser vereinbaren können. Ist das der richtige Weg?

Winterhoff: Immer mehr Eltern sehen es offenbar nicht mehr als ihre Aufgabe, für die Kinder am Nachmittag da zu sein. Sie wollen die Kinder versorgt und gefördert wissen, aber außerhalb der Familie. In anderen Ländern wie Frankreich etwa werden die Kinder ja schon seit Jahrzehnten früh abgegeben. Das würde auch bei uns funktionieren, wenn diese Systeme personell entsprechend bestückt wären. Man müsste also nicht nur die Schulen ausbauen, sondern gleichzeitig auch ganz andere Personalschlüssel zur Verfügung stellen.

WDR : Kann man die Rechnung aufmachen: Je kleiner die Klasse, umso besser?

Winterhoff: Ja, weil der Lehrer sich dann ganz anders um den Einzelnen kümmern kann. Die Entwicklung zum lebenstüchtigen Menschen geht nur über Beziehung, Bindung und ein ruhiges Begleiten und Anleiten. Da die meisten Grundschüler heute emotional und sozial nicht altersentsprechend entwickelt - also weit entfernt von einer Schulreife - sind, brauche ich auf 15 bis 20 Grundschüler zwei Lehrer oder einen Lehrer und einen Erzieher.