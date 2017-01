Eigentlich gilt der Silvestereinsatz der Polizei mit 1.500 Beamten am Kölner Hauptbahnhof als erfolgreich: Nur halb so viele Fälle von Körperverletzungen wie vor einem Jahr; die Zahl der Taschendiebstähle und Raubüberfälle lag im einstelligen Bereich; zwei Meldungen über sexuelle Belästigung im Vergleich zu 497 Anzeigen deswegen im Vorjahr. Dennoch steht die Polizei in der Kritik: Einerseits für ihr Vorgehen des "Racial Profilings", anderseits dafür, dass sie in einer Twittermeldung den Begriff "Nafris" für sämtliche nordafrikanisch aussehenden Männer benutzte.