Sondersitzung Fall Amri: Wo hat NRW versagt?

Was wussten die Behörden in NRW über den Berliner Attentäter Anis Amri? Warum wurde nicht gehandelt? Das will der Innenausschuss des Landtags in einer Sondersitzung wissen.

Es waren die Piraten, die noch vor Weihnachten die anderen Fraktionen im NRW -Landtag dazu eingeladen hatten, diese Sondersitzung zu beantragen. Vor dem Innenausschuss wollen sie nun am Donnerstag (05.01.2017) gemeinsam mit CDU und FDP klären, inwiefern die Spur des Terroranschlags auf dem Berliner Weihnachtsmarkt nach NRW führt.

Viele Erkenntnisse über Amri schon vor dem Attentat

Die Spur Amris führt quer durch NRW