Kosten der Inklusion vor Gericht

Die Vorsitzende des Vereins Mittendrin, Eva-Maria Thoms, kritisierte die Auseinandersetzung scharf. " Wir finden den Finanzstreit unerträglich ", sagte sie im WDR . Kinder mit Behinderung würden ständig als Verursacher von Kosten gesehen. Inzwischen sei ein Bild gezeichnet worden, dass Inklusion zu teuer sei.

Rechtsanspruch seit 2014

Der Rechtsanspruch für Kinder mit Behinderungen auf einen Platz in einer Regelschule gilt in NRW seit August 2014. Um die Finanzierung hatte es zuvor ein monatelanges Ringen zwischen Land und Kommunen gegeben. Im April 2014 einigten sie sich darauf, dass die Landesmittel in Höhe von insgesamt 35 Millionen Euro in den ersten drei Jahren jährlich und danach in größeren Abständen überprüft und angepasst werden sollen.