Schwieriger Kampf gegen Masern & Co.

Gröhe will Meldepflicht für Kitas

Angesichts solcher Ausbrüche von ansteckenden Krankheiten wie Masern oder Mumps will Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe ( CDU ) die Impf-Überwachung verschärfen. Sein Plan: " Im Sommer soll eine gesetzliche Regelung in Kraft treten, wonach Kitas an die Gesundheitsämter melden müssen, wenn Eltern die Impfberatung verweigern. Das versetzt die Gesundheitsämter in die Lage, gezielt auf diese Eltern zuzugehen" , teilte er dem WDR mit.

Aus Kann wird Muss

Impfung gegen Masern

Das 2015 beschlossene Präventionsgesetz schreibt eine ärztliche Impfberatung vor dem Eintritt in die Kita vor. Bislang können Kitas Verweigerer ohne entsprechende Bescheinigungen zwar beim Gesundheitsamt melden, sie müssen es aber nicht.

NRW-Gesundheitsministerin skeptisch

Barbara Steffens

Für NRW-Gesundheitsministerin Barbara Steffens (Grüne) geht der Plan Gröhes an der Realität vorbei: "Wer sich darauf beschränkt, Eltern Beratungsverweigerung vorzuwerfen, verschließt die Augen vor dem realen Problem." Und das ist in ihren Augen der fehlende Zugang zum deutschen Gesundheitssystem für EU -Zuwanderer, überwiegend aus Osteuropa.

EU-Zuwanderer häufig ohne Impfschutz

In deren Herkunftsländern gebe es keine konsequenten Impfungen. In Deutschland fehlten diesen Zuwanderern aufgrund fehlender Krankenversicherungen der Zugang zur gesundheitlichen Regelversorgung. Anders als bei Asylbewerbern werde auch ihr Impfschutz nicht routinemäßig ergänzt. Im Krankheitsfall könnten sie nicht wie Versicherte einfach eine Arztpraxis aufsuchen. "Ohne Behandlung können sie aber weit mehr Menschen bei Kontakten in Bussen, Bahnen, Schulen und im öffentlichen Raum anstecken" , lautet Steffens Fazit.

Duisburg setzt auf Netzwerkbildung

Diese Problematik ist auch in Duisburg bekannt. "Noch immer bemüht sich die Stadt, jene Menschen aus Südosteuropa zu erreichen, die nicht krankenversichert sind", sagte Gesundheitsamts-Chef Dr. Dieter Weber dem WDR. Neben der Sprachbarriere gebe es eben das Problem, dass diese Menschen keinen niedergelassenen Arzt besuchen könnten.

Die Stadt Duisburg will nun Netzwerke mit örtlichen Vereinen bilden, um besseren Kontakt zu diesen Zuwanderern zu bekommen. "Wenn wir einen Dolmetscher hätten, der aus der Szene kommt, wären wir noch erfolgreicher" , glaubt Dr. Weber.

Fast alle Schulanfänger in NRW geimpft

Schulanfänger in NRW

Zumindest sind fast alle Schulanfänger in NRW gegen Krankheiten wie Masern, Mumps, Röteln und Windpocken geimpft. Laut NRW-Gesundheitsministerium stieg die Quote von 2002 bis 2014 bei den Erstimpfungen gegen Masern von 90,1 Prozent auf 97,8, bei den Zweitimpfungen sogar von 28,2 auf 94,6 Prozent. Ähnlich sieht es bei den anderen ansteckenden Krankheiten aus. In Duisburg wird das derzeit allerdings kaum jemanden beruhigen.