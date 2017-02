Hygiene-Ampel im Landtag

Nach jahrelanger Diskussion soll am Mittwoch (15.02.2017) die so genannte Hygiene-Ampel nun endgültig im Düsseldorfer Landtag verabschiedet werden - oder genauer: das Kontrollergebnis-Transparenz-Gesetz ( KTG ). Alle rund 150.000 Betriebe, die in Nordrhein-Westfalen Lebensmittel verkaufen oder produzieren, müssten demnach künftig die Ergebnisse der amtlichen Lebensmittelkontrollen in ihrem Unternehmen veröffentlichen.

Allerdings soll es eine 36-monatige Übergangsfrist geben, ehe die Ergebnisse an der Geschäftstür oder im Internet veröffentlicht werden müssen. Die Landesregierung will mit dem Gesetz laut Umweltminister Johannes Remmel (Grüne) den "Qualitätswettbewerb" unter den Unternehmen und den Verbraucherschutz stärken.