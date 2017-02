Hygiene-Ampel: Pranger oder Qualitätssiegel?

Seit Jahren wird in Deutschland über die Hygiene-Ampel kontrovers diskutiert, in NRW soll es schon bald ernst werden: Am Donnerstag (09.02.2017) wird der Umwelt-Ausschuss im Landtag über ein entsprechendes Gesetz beraten, es wird dann wahrscheinlich eine Woche später im Parlament abgestimmt.

Anlass für die Lobbyisten der Lebensmittelbranche, am Mittwoch (08.02.2017) in Düsseldorf ihre Kritik am Gesetz zu erneuern.