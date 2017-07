G20-Krawalle: Minister Reul für Extremistendatei

"Das finden wir falsch"

Die Militanz sei in Teilen nicht zielgerichtet gewesen, heißt es in der Mitteilung. "Das finden wir falsch." Nachdem die Hamburger Polizei aber so brutal vorgegangen sei, zum Beispiel gegen die "Welcome-to-Hell" -Demonstration, bei der Demonstranten schwer verletzt worden seien, habe sich bei vielen Menschen eine "unglaubliche Wut angestaut" .

Sitzblockade von Demonstranten aus NRW

Julia von Lindern von "see red!"