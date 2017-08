Immer mehr Gymnasiasten scheitern an Erprobungsstufe

Der Anstieg fällt zusammen mit der Abschaffung der verbindlichen Grundschulempfehlung, die 2010 von der damaligen rot-grünen Landesregierung durchgesetzt wurde. Das bedeutet, dass seither nicht mehr die Lehrer darüber entscheiden, welche Schule die Kinder anschließend besuchen, sondern in letzter Instanz die Eltern.

Entscheidung über Eignung nach 7. Klasse

In der Erprobungsstufe bilden laut Schmulministerium die Klassen 5 und 6 eine besondere pädagogische Einheit. In diesen zwei Jahren sollen die Schüler vor dem Hintergrund der Lernerfahrungen in der Grundschule an die Fächer und Lernangebote, Unterrichtsmethoden, Anforderungen sowie Überprüfungsformen des Gymnasiums herangeführt werden.