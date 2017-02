Grüne kritisieren Abschiebungs-Beschlüsse

Ausreisezentren für abgelehnte Asylbewerber

In dem 16-Punkte-Plan ist unter anderem vorgesehen, die Abschiebehaft auszuweiten. Außerdem sollen so genannte Ausreisezentren eingerichtet werden. Asylbewerber ohne Bleibeperspektive sollten nicht in Kommunen untergebracht werden, sondern in Erstaufnahmeeinrichtungen der Länder bleiben. Im Grundsatz haben die Länderchefs zugestimmt. Im Detail aber sind noch viele Fragen offen.