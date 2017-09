Kommunen sollen mehr Geld vom Land bekommen

Vorwegabzug soll abgebaut werden

Auch den sogenannten " Vorwegabzug " will die neue Ministerin schrittweise abbauen: Einen Teil des Geldes, das jährlich vom Land an die Kommunen verteilt wird, hatte die rot-grüne Vorgängerregierung einbehalten, um damit unter anderem den Stärkungspakt zu finanzieren. Das will Scharrenbach wieder rückgängig machen: Für das Jahr 2018 plant sie, 31 Millionen Euro weniger einzubehalten. 2019 sollen es 61 Millionen und 2020 dann 91 Millionen sein, die nicht mehr einbehalten, sondern direkt an die Kommunen weitergeleitet werden.

Keine höhere Gewerbesteuer

Kommunen dürfen Gewerbesteuer nicht beliebig erhöhen

Außerdem kündigte Scharrenbach eine " Grund- und Gewerbesteuerbremse " an: Besonders bei der Gewerbesteuer liege NRW mit Höchstsätzen bundesweit an der Spitze. Tatsächlich sehen vor allem ärmere Kommunen in der Erhöhung der Gewerbesteuer für Betriebe und Unternehmen ein probates Mittel, die eigene Kasse zu sanieren. Doch das sei " ein süßes Gift ", sagte Scharrenbach: Viele Städte in NRW, die ihre Gewerbesteuer erhöht haben, verzeichneten danach noch größere Probleme als zuvor, da Unternehmen reihenweise von solchen Standorten abwandern würden. Das Ministerium wolle daher die aktuellen Hebesätze einstweilig " einfrieren ".

Mehr Geld werde außerdem in die Schul- und Bildungspauschale fließen, versprach Scharrenbach: Insgesamt 13 Millionen Euro sollen besonders kleinere Gemeinden zusätzlich bekommen.

Stand: 04.09.2017, 14:49