Geld für frühere Heimkinder der Behindertenhilfe

Immer wieder war in den vergangenen Jahren publik geworden, dass es in den Jahrzehnten nach Kriegsende in vielen Heimen für behinderte oder psychisch kranke Kinder massiv zu Missbrauchsfällen und brutaler Gewalt durch das Anstaltspersonal gekommen ist. Dazu gehörte beispielsweise auch die Kinderpsychiatrie in Marsberg, die der Landschaftsverband Westfalen-Lippe betreibt. Viele Opfer leiden offenbar noch heute unter den Folgen solcher Martyrien. Betroffene sollen jetzt pauschal 9.000 Euro bekommen, wie das NRW -Sozialministerium am Freitag (06.01.2016) mitteilte.

Späte Rente auch für ehemalige Jugendliche, die arbeiten mussten

Zudem mussten Jugendliche in solchen Einrichtungen oft auch schwere Arbeiten übernehmen, ohne dafür entlohnt zu werden - aus heutiger Sicht des Sozialministeriums "dem Grunde nach sozialversicherungspflichtige " Tätigkeiten. Ihnen will das Ministerium jetzt eine einmalige Rentenersatzleistung von bis zu 5.000 Euro zahlen. Zwar haben man sich vor Jahren bundesweit auf einen Fonds für frühere Heimkinder geeinigt, dabei aber Betroffene aus Psychiatrien und Behindertenheimen nicht berücksichtigt, sagte ein Sprecher.

Landschaftsverbände tragen Kosten mit

Man rechne damit, dass sich etwa 3.300 Menschen in NRW melden werden, die Opfer von Misshandlungen in den stationären Einrichtungen wurden. Eine zu Jahresbeginn gestartete "Stiftung Anerkennung und Hilfe" mit Beratungsstellen bei den Landschaftsverbänden Rheinland (LVR) und Westfalen-Lippe (LWL) soll die Koordinierung übernehmen. Die Stiftung ist mit rund 288 Millionen Euro ausgestattet, die sich Bund, Länder und Kirchen teilen. Am NRW -Anteil beteiligen sich laut Mitteilung auch die beiden Landschaftsverbände, die damals zu den bedeutenden Trägern der Heime gehörten.

Stand: 06.01.2017, 12:38