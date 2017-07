Gebauer will Wirtschaftsexperten als Lehrer

Personalengpässe an Schulen in NRW sollen nach den Vorstellungen von Schulministerin Yvonne Gebauer ( FDP ) vorübergehend mit Fachkräften aus der Wirtschaft überbrückt werden. Das sagte die Ministerin der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (Samstag/29.07.2017).

Ein Ministeriumssprecher ergänzte, dass der Einsatz über die bisher mitunter übliche Praxis, bei der Unternehmensvertreter für einzelne Stunden in Schulen kämen, hinausgehen soll. In den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) sei der Bedarf so groß, dass man alle Ideen in Betracht ziehen müsse, so die Ministerin weiter.

IHK -Vertreter lobt den Vorstoß als eine "sehr gute Idee"

Einen konkreten Zeitplan gebe es für den Einsatz noch nicht. Die Idee müsse nun mit Arbeitgebern und Gewerkschaften besprochen werden.