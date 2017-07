Landtag streitet über Gewalt bei G20-Gipfel

Grüne: "Faktenfrei"

Die Grünen wiesen die FDP-Vorwürfe zum Hambacher Forst als "faktenfreien Unsinn" (so die parlamentarische Fraktions-Geschäftsführerin Verena Schäffer) zurück. Die Gewalt bei Linksextremisten nehme zu, kritisierte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Monika Düker. Zugleich problematisierte sie das Verhalten der Sicherheitsbehörden in Hamburg. "Rationales Abwägen der Beherrschbarkeit und der Risiken" sei nötig, wenn man schon einen Gipfel am "Wallfahrtsort" der gewaltbereiten Linken in Deutschland veranstalten wolle. Düker mahnte auch die Einhaltung der Pressefreiheit an.