Wie "Gefährder" überwacht werden

Mutmaßlicher Berlin-Attentäter wurde überwacht

Auch der mutmaßliche Attentäter von Berlin, Anis Amri, wurde laut NRW-Innenministerium überwacht. "Die Sicherheitsbehörden in NRW waren, immer wenn er hier war, sehr eng an ihm dran. Er ist immer im Blick gewesen und unsere Erkenntnisse über ihn haben wir mit den anderen Behörden ausgetauscht" , sagte ein Sprecher am Donnerstag. Im August sei Amri zuletzt in NRW gewesen. Laut NRW-Innenminister Ralf Jäger ( SPD ) haben die Sicherheitsbehörden ihre Erkenntnisse über den Tunesier noch im November 2016 im Gemeinsamen Terrorabwehrzentrum in Berlin ausgetauscht. Offenbar war Amri den Behörden da schon längst durchs Raster gefallen.