Frauenhäuser in NRW sind überlastet

Der eigene Wohnort ist die erste Wahl

" Es ist wichtig, dass die Frauen einen Platz in der Nähe ihres Wohnortes finden ", betont Claudia Fritsche, denn sie bräuchten ihr soziales Umfeld. In dem seien auch die Kinder verwurzelt, beispielsweise über ihre Kita oder Schule. Doch wenn das Frauenhaus in der Nähe bereits überlastet ist, bleibt den Frauen keine andere Wahl als in einen anderen Ort zu gehen.

Die Finanzierung der Frauenhäuser

Die Finanzierung der Frauenhäuser sei seit über 40 Jahren ein Problem: 1976 wurde in Berlin das erste Frauenhaus gegründet und wenig später das Zweite in Köln. Sie wurden damals wie heute von viel ehrenamtlichem Engagement getragen, so Fritsche.

Heute lebe jedes Frauenhaus von einer Mischfinanzierung, erklärt sie. Diese steht auf vier Säulen: Da seien zum einen Fördergelder des Landes und zum anderen Zuschüsse der Kommune. Und es gebe teilweise Geld vom Bund. Eine weitere Finanz-Quelle seien Spenden. Doch die Akquise sei in dem Bereich sehr mühselig: "Man schmückt sich halt nicht gerne mit Gewalt gegen Frauen."

Hoffen auf neue Landesregierung

CDU und FDP schreiben in ihrem Koalitionsvertrag, dass die Frauenhäuser in NRW "unverzichtbare Arbeit" leisten. Sie versprechen: "Wir wollen für das Netz der Frauenhäuser in Nordrhein-Westfalen deshalb eine solide Finanzierung sicherstellen." Ein verheißungsvoller Satz.

Er deckt sich mit der Kernforderung der LAG, nach einer "verlässlich abgesicherten Finanzierung der Frauenhäuser." Die LAG hat die zuständige Ministerin Ina Scharrenbach ( CDU ) eingeladen, aber bislang keine Antwort erhalten. Claudia Fritsche sagt: "Wir hoffen sehr, dass wir ins Gespräch kommen."

Stand: 14.08.2017, 15:43