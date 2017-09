Land fördert E-Mobilität mit 100 Millionen Euro

Die Landesregierung will die Elektromobilität in NRW mit insgesamt 100 Millionen Euro fördern. Angesichts drohender Fahrverbote in Innenstädten kündigte das Wirtschaftsministerium am Freitag (01.09.2017) an, Kommunen für die die Jahre 2017 und 2018 mit jeweils 40 Millionen Euro zu unterstützen.

Über die Vergabe entscheidet der Wettbewerb "Emissionsfreie Innenstadt". Dafür können sich Kommunen bewerben, die ein Klimaschutzkonzept vorlegen. In einer ersten Runde gehen zehn Millionen Euro an Bonn. Die Stadt will öffentlichen Nahverkehr, E-Mobilität und das Car-Sharing miteinander verbinden.