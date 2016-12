NRW rechnet für 2017 mit weniger Flüchtlingen

Nordrhein-Westfalen erwartet im kommenden Jahr 45.000 und damit deutlich weniger Flüchtlinge als 2016. Gleichzeitig werden immer mehr Asylanträge abgearbeitet. Die sinkenden Zahlen sind offenbar eine Folge des Abkommens mit der Türkei, das viele Flüchtlinge von EU -Ländern fernhält.

Notunterkünfte und Aufnahmeeinrichtungen schließen

Wegen der sinkenden Zahlen schließen viele Notunterkünfte. Auch die Erstaufnahmeeinrichtungen in Dortmund und Bad Berleburg stellen den Betrieb ein. Ab Mitte 2017 sollen Flüchtlinge zunächst eine zentrale Verteilstelle in Bochum ansteuern, die gerade gebaut wird. Dort werden dann die Ankommenden registriert, untersucht und umgehend an die Erstaufnahmen weitergeleitet oder an andere Bundesländer geschickt.

Stand: 27.12.2016, 07:25